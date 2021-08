Il dramma di Al Bano: “Dura vederla in quello stato” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al Bano Carrisi confessa la sua preoccupazione per lo stato di salute della figlia Jasmine. La ragazza è risultata positiva al Covid. Al Bano Carrisi (Getty Images)Momento difficile in casa Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è risultata positiva al Coronavirus. “Jasmine non sta bene”, ha confessato il cantante pugliese al portale Adnkronos, rivelando tutte le sue preoccupazioni per lo stato di saluto della ventenne. La positività era stata annunciata dalla stessa ragazza nelle sue Stories di Instagram. Infatti, Jasmine, ha rivelato agli oltre 90 mila follower di essere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 4 agosto 2021) AlCarrisi confessa la sua preoccupazione per lodi salute della figlia Jasmine. La ragazza è risultata positiva al Covid. AlCarrisi (Getty Images)Momento difficile in casa Carrisi. La figlia di Ale Loredana Lecciso è risultata positiva al Coronavirus. “Jasmine non sta bene”, ha confessato il cantante pugliese al portale Adnkronos, rivelando tutte le sue preoccupazioni per lodi saluto della ventenne. La positività era stata annunciata dalla stessa ragazza nelle sue Stories di Instagram. Infatti, Jasmine, ha rivelato agli oltre 90 mila follower di essere ...

