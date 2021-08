Il dramma degli incendi: oltre il 90% sono dolosi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le immagini sono impressionanti, da qualsiasi latitudine arrivino: gli uliveti della Sardegna, la pineta di D’Annunzio a Pescara, le case nel catanese. Sono ovunque gli incendi in questi giorni lungo la penisola. Per la maggior parte sono roghi dolosi. Secondo i dati dei Carabinieri solo il 2% dei roghi ha una causa naturale. La parte restante è provocato dall’uomo e più della metà di questi incendi ha origine dolosa. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le immagini sono impressionanti, da qualsiasi latitudine arrivino: gli uliveti della Sardegna, la pineta di D’Annunzio a Pescara, le case nel catanese. Sono ovunque gli incendi in questi giorni lungo la penisola. Per la maggior parte sono roghi dolosi. Secondo i dati dei Carabinieri solo il 2% dei roghi ha una causa naturale. La parte restante è provocato dall’uomo e più della metà di questi incendi ha origine dolosa.

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - Vanganel : RT @francofontana43: Iraq. Yazidi, solo 4 condanne a 7 anni dal genocidio Nell'agosto del 2014 il dramma nella zona di Sinjar per mano del… - Clem62172897 : RT @francofontana43: Iraq. Yazidi, solo 4 condanne a 7 anni dal genocidio Nell'agosto del 2014 il dramma nella zona di Sinjar per mano del… - francofontana43 : Iraq. Yazidi, solo 4 condanne a 7 anni dal genocidio Nell'agosto del 2014 il dramma nella zona di Sinjar per mano d… - virgico : RT @GassmanGassmann: Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 ci c… -