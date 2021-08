Il Csm processa il renziano Ferri Ma l’immunità ferma il disciplinare Il magistrato-deputato era agli incontri con Palamara Per usare le intercettazioni serve però l’ok della Camera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Via libera del Parlamento necessario anche per un provvedimento. Il salvagente per gli onorevoli non siad arresti e processi. Per la prima volta nel corso dell’attuale legislatura, ladovrà decidere se dareall’utilizzo di una serie dianche per mandare eventualmente avanti il procedimento con cui il Csm potrebbe applicare sanzioni alCosimo Mariadi Italia Viva, che prese parte insieme al collega Luca Lotti all’incontro con l’ex presidente dell’Anm e ...