Il City sfida il PSG | domani visite mediche per il nuovo colpo a tre cifre

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Botto di calciomercato:Jack Grealish effettuerà lecon il Manchester. Un trasferimento da ben 117 milioni di euro E’ un Manchesterletteralmente scatenato sul mercato. Il club vice campione d’Europa, in attesa di risolvere la trattativa con il Tottenham per Harry Kane, ha praticamente chiuso per l’arrivo della stella dell’Aston Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : City sfida

SerieANews

... i colpi inferti alle attività fieristiche, al sistema dell'accoglienza, all'offerta culturale, al Pil e al reddito pro capite; il calo dell'occupazione, l'effetto del lavoro da remoto suiuser ,...Se si pensa ad Harry Kane al Manchester, la cifra per Lukaku non è poi così strana. Questa ... Se non si vuol toccar nulla, il sostituto ideale è Vlahovic che è da prendere dopo lacontro l'...Un approfondimento sul film Sin City - Una donna per cui uccidere, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.Densità, massa critica, produttività, circolazione della conoscenza e stipendi più alti del 20% rispetto alle zone rurali sono gli ingredienti del ...