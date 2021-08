Il Circolo degli Anelli è «medaglia d’oro» in tv

(Di mercoledì 4 agosto 2021) IlRai 2 esulta per gli ascolti che regalano le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la soddisfazione è rappresentata anche da Il, il talk che ogni sera in prime time, tra chiacchiere, collegamenti e filmati, rivive quanto successo in giornata ai Giochi e presenta quanto succederà il giorno dopo. Sembrava essere l’anello debole nella programmazione “olimpica” della rete diretta da Ludovico Di Meo, in onda “fuori tempo” (complice il fuso orario) e con volti poco noti al pubblico generalista, invece col passare delle puntate si sta rivelando un ...

Advertising

fabiofabbretti : #IlCircoloDegliAnelli è «medaglia d’oro» in tv - MontiFrancy82 : Il #CircolodegliAnelli sbanca su Rai2 - il_Case : Olivia vince con poco (11.4%), Battiti (9.3%), Il Circolo degli Anelli (9%) meglio di Carramba (8.6%). Giletti mosc… - GuidaTVPlus : 04-08-2021 21:20 #Rai2 Il Circolo degli Anelli #StaseraInTV - iamiikaz : @fieldsofgold__ Quanti sponsor e ospitate ???? ci sta, guadagnano una miseria, tra l'altro ho visto al circolo degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolo degli

Teleblog

... notabili solo all'attoscavi interni (risolto), alle lesioni superiori ai solai del primo ...alla collaborazione tra l'assessorato all'Istruzione e allo Sport e alla disponibilità del...L'atleta deldella scherma Lecco è stata convocata dalla federazione italiana per volare in Giappone ai Giochi, dove sarà sparring partneratleti paralimpici azzurri impegnati in pedana ...Crescono ogni giorno le adesioni all'iniziativa per la liberazione di Leonard Peltier promossa da personalita' come don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa, Raniero La Valle, Gad Lerner, Luisa Morgantini ...Rai 2 esulta per gli ascolti che regalano le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la soddisfazione è rappresentata anche da Il Circolo degli Anelli, il talk che ogni sera in prime time, tra chiacchi ...