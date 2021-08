Il Cagliari vince 3-0 in amichevole contro l’Olbia | a segno anche Marin

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Prosegue la preparazione delin vista della prossima stagione. Questo pomeriggio, i ragazzi di Semplici, c’è stata una gara. La gara è terminata 3-0 a favore dei rossoblù. Buone indicazioni sono arrivate dai giovani. Asono andati: Biancu, Ceter e. Tra i big scesi in campo c’eranoStrootman e Dalbert così come Pavoletti. Sono entrati a partita in corsaSimeone e Joao Pedro. FINALE#Olbia 3-0 Il Trofeo Sardegna ai rossoblù #forzaCasteddu pic.twitter.com/G81RMozcWi — ...

Ilè andato in vantaggio al 5' con il gol dell'ex Biancu, lo scorso anno in Lega Pro con l'Olbia. Nella ripresa raddoppio di un altro ex, Ceter. Poi il gol più bello della giornata: un gran ...ARITZO - Ilil derby battendo l' Olbia 3 - 0 ( 6° Biancu , 56° Ceter , 60° Marin ) e prosegue la propria marcia di avvicinamento all'inizio del campionato di Serie A (previsto per il weekend del 21 ...Successo del Cagliari nella penultima amichevole prima del debutto ufficiale della stagione, il 14 agosto in Coppa Italia contro il Pisa all'Unipol Domus. La squadra di Semplici ha battuto ad Aritzo l ...Il Cagliari batte l'Olbia nell'edizione 2021 del “Trofeo Sardegna ... Il raddoppio è al 56' di Ceter: lancio di Carboni in profondità a premiare lo scatto del colombiano, che vince un contrasto e ...