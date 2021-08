Il batterista non si vaccina, gli Offspring cacciano Pete Parada (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è un motivo se gli Offspring cacciano Pete Parada ma anche lui ha le sue buone motivazioni a rifiutare il vaccino contro il Coronavirus. Non è infatti un no vax. Son ben altre le motivazione che si nascondono dietro il gesto di Pete Parada che al momento ha deciso di non vaccinarsi contro il covid-19: soffre della sindrome di Giuillain-Barré e i rischi per lui sarebbero maggiori dei benefici. Nel sostenerlo, Pete Parada rifiuta di vaccinarsi ma gli Offspring lo allontanano dal gruppo. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è un motivo se glima anche lui ha le sue buone motivazioni a rifiutare il vaccino contro il Coronavirus. Non è infatti un no vax. Son ben altre le motivazione che si nascondono dietro il gesto diche al momento ha deciso di nonrsi contro il covid-19: soffre della sindrome di Giuillain-Barré e i rischi per lui sarebbero maggiori dei benefici. Nel sostenerlo,rifiuta dirsi ma glilo allontanano dal gruppo. Il ...

