I No Green Pass tornano in piazza: nuova manifestazione il 5 agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) nuova manifestazione contro il Green Pass e contro i vaccini. Dopo il corteo che ha sfilato per il centro di Torino Sabato il comitato No Paura Day si è dato nuovamente appuntamento per giovedì alle ore 20.30 in piazza Castello. Un evento alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove norme che regolamentano l’ingresso nei locali. . “Per la nostra categoria inserire il Green Pass, dopo mesi e mesi di stop, ristori insufficienti , oltre che una limitazione è una violenza inaccettabile dell’individuo, andrebbe a creare a un danno economico incredibile e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 4 agosto 2021)contro ile contro i vaccini. Dopo il corteo che ha sfilato per il centro di Torino Sabato il comitato No Paura Day si è datomente appuntamento per giovedì alle ore 20.30 inCastello. Un evento alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove norme che regolamentano l’ingresso nei locali. . “Per la nostra categoria inserire il, dopo mesi e mesi di stop, ristori insufficienti , oltre che una limitazione è una violenza inaccettabile dell’individuo, andrebbe a creare a un danno economico incredibile e ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - coriolano2011 : RT @NicolaPorro: Un altro Paese dice no al #greenpass. Ecco con quale motivazione... ?? - Pixty3 : RT @Valenti44837922: L’associazione 'Ristoratori Veneto' che comprende quasi 1.500 attività ricorre al TAR contro il green pass. Dicono 'P… -