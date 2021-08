Hyundai Kona N: motore, prestazioni e dettagli del Suv coreano (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Kona N è la versione più sportiva del Suv della casa coreana. Sotto il cofano si cela il 2.0 L 4 cilindri turbo da 280 cv e 395 Nm di coppia che nel 2017 avevamo visto per la prima volta su i30 N. ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) LaN è la versione più sportiva del Suv della casa coreana. Sotto il cofano si cela il 2.0 L 4 cilindri turbo da 280 cv e 395 Nm di coppia che nel 2017 avevamo visto per la prima volta su i30 N. ...

Advertising

revistapneus : Pirelli equipa Hyundai Kona N com novo P Zero - - freewing1970 : @Hyundai_Italia Buongiorno, Ho provato il modello 2020: sto valutando di comprare una Kona EV, probabilmente il mo… - hyundaisafnadi : Otr Ioniq EV Prime 637.000.000 Signature 677.000.000 Otr Kona EV Signature 697.000.000 . Booking Test Drive & Order… - ilmessaggeroit : Hyundai Kona Electric, record di km in città con una ricarica. Con 790 km a Madrid superata anche autonomia omologa… - ANSA_Motori : Nuovo record di percorrenza in elettrico per Hyundai Kona: 790 chilometri con una sola carica, superando l'autono… -