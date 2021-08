Hugo Maradona è il nuovo Sindaco di Napoli!

(Di mercoledì 4 agosto 2021) A ottobre Napoli eleggerà ile ilconsiglio comunale, dove potrebbe sedersi, fratello dell'ex Pibe de oro. La lista "Napoli capitale" avrà come capofila, che nella conferenza di presentazione ha spiegato il suo impegno nel sociale e nello sport, favorendo il calcio e la crescita di bebè promettenti. A differenza di, Diego Jr non si candiderà ma ha già chiarito le sue intenzioni di voto. ¨ Non potrei mai tifare chi sta con la Lega e Meloni ¨. Entrambi, però, contano sulla forza del cognome per affermarsi nel contesto politico napoletano usando "el ...

Advertising

HuffPostItalia : Hugo Maradona candidato a Napoli col centrodestra: 'Non farò politica, mi occupo di calcio” - RITADILULLO1 : @giannimontieri Avrebbe perso comunque. Con la scelta di Hugo Maradona, di più! - CalcioNapoli24 : - cavalierebianc5 : RT @_DAGOSPIA_: HO VISTO MARADONA A DESTRA - A NAPOLI HUGO, FRATELLO DEL PIBE, STA FACENDO DISCUTERE PERCHE'... - _DAGOSPIA_ : HO VISTO MARADONA A DESTRA - A NAPOLI HUGO, FRATELLO DEL PIBE, STA FACENDO DISCUTERE PERCHE'...… -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Maradona

si candida a Napoli/ Fratello di Diego appoggia Catello Maresca DIRETTA CAGLIARI OLBIA: PARLA SEMPLICI Verso la diretta di Cagliari Olbia , test amichevole e derby sardo dopo i ...Come dare, quindi, torto a Diego ArmandoJunior che - conoscendo la storia del padre - in risposta alla candidatura di- afferma che non potrebbe mai appoggiare chi sta con la ...La politica dà spettacolo e mette in scena, per le prossime amministrative di ottobre un gran varietà in pieno stile anni '80: regia affidata a Sergio Japino, musiche di Stefano Righi, il biondo de i ...Hugo Maradona ha risposto così a chi lo accusa di sfruttare il fratello Diego per fini elettorali e politici: 'Io voglio solo lavorare con i bambini'.