Hugo Maradona candidato a Napoli senza la cittadinanza italiana. Rivellini: «Problema burocratico» (Di mercoledì 4 agosto 2021) tra i candidati del centrodestra in appoggio di Catello Maresca sindaco di Napoli. Ma c’è un dettaglio non irrilevante: il fratello di Diego non è cittadino italiano, dunque non sarebbe candidabile per niente. La Stampa ha chiesto delucidazioni sul punto all’ex eurodeputato Enzo Rivellini, anima della lista «Napoli Capitale», che ha premuto per la candidatura di Hugo Maradona, «Hugo è in Italia da quarant’anni, da cinque è sposato con un’italiana, ha due figli italiani, e ha fatto la domanda diversi anni fa, si tratta di un Problema ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) tra i candidati del centrodestra in appoggio di Catello Maresca sindaco di. Ma c’è un dettaglio non irrilevante: il fratello di Diego non è cittadino italiano, dunque non sarebbe candidabile per niente. La Stampa ha chiesto delucidazioni sul punto all’ex eurodeputato Enzo, anima della lista «Capitale», che ha premuto per la candidatura di, «è in Italia da quarant’anni, da cinque è sposato con un’, ha due figli italiani, e ha fatto la domanda diversi anni fa, si tratta di un...

