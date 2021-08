Hockey prato, Olimpiadi Tokyo: l’Olanda abbatte la Gran Bretagna e vola in finale al femminile (Di mercoledì 4 agosto 2021) l’Olanda raggiunge la fase conclusiva nel torneo di Hockey su prato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le atlete olandesi dominano la scena nella prima delle due semifinali al femminile e conquistano un pass certo per la finale per l’oro che si terrà sabato nella serata giapponese. Esce ad ossa rotte la Gran Bretagna che nella seconda metà dell’incontro ha alzato bandiera bianca. Le inglesi accedono alla lotta per il terzo posto dopo aver subito un pesante 5-1 questa mattina in semifinale. La prima metà dell’incontro ha visto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)raggiunge la fase conclusiva nel torneo disualledi2020. Le atlete olandesi dominano la scena nella prima delle due semifinali ale conquistano un pass certo per laper l’oro che si terrà sabato nella serata giapponese. Esce ad ossa rotte lache nella seconda metà dell’incontro ha alzato bandiera bianca. Le inglesi accedono alla lotta per il terzo posto dopo aver subito un pesante 5-1 questa mattina in semi. La prima metà dell’incontro ha visto ...

