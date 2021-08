Highlights Italia-Serbia 6-10, quarti di finale pallanuoto Tokyo 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il VIDEO con gli Highlights della partita tra Italia e Serbia, valida per i quarti di finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Azzurri di Sandro Campagna incappano in una sonora sconfitta per 6-10: il Settebello non è mai stato realmente in partita, anche grazie alle parate di Mitrovic, ma soprattutto a causa delle bassissime percentuali in superiorità numerica. Una sconfitta dura da digerire, che certifica il fallimento della spedizione Azzurra per quanto riguarda gli sport di squadra, dopo le uscite di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilcon glidella partita tra, valida per ididel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Gli Azzurri di Sandro Campagna incappano in una sonora sconfitta per 6-10: il Settebello non è mai stato realmente in partita, anche grazie alle parate di Mitrovic, ma soprattutto a causa delle bassissime percentuali in superiorità numerica. Una sconfitta dura da digerire, che certifica il fallimento della spedizione Azzurra per quanto riguarda gli sport di squadra, dopo le uscite di ...

