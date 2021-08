Highlights finale nuoto sincronizzato | Cerruti-Ferro chiudono seste | Tokyo 2020 VIDEO

(Di mercoledì 4 agosto 2021)delladiai Giochi Olimpici di. Sesta piazza per le azzurre, protagoniste di una prova positiva ma non sufficiente per salire sul podio. Italiane alle spalle anche del Canada, che alla vigilia era l’avversaria più vicina. Medaglia d’oro alla Russia, che precede Cina e Ucraina. Di seguito ilcon le immagini salienti della gara. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - Eurosport_IT : QUALCUNO HA DETTO FINALE? BRAVISSIMO GIMBO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : MAMMA MIA FEDERICO BURDISSO, È BRONZO?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming… - sportface2016 : Highlights finale #nuotosincronizzato: #Cerruti-#Ferro chiudono seste, #Tokyo2020 (VIDEO) - sportface2016 : #Tokyo2020 #pallanuoto Il video con gli highlights della sconfitta del #Settebello contro la #Serbia -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights finale

Sportface.it

Il video con glidella partita tra Italia e Serbia , valida per i quarti didel torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Azzurri di Sandro Campagna incappano in una sonora ...Video/ Italia Serbia (0 - 3):. Azzurre deludenti: out dalle Olimpiadi 2020! Questa volta,... Sono leggermente penalizzanti nel primo tratto e vantaggiose nel' . OLIMPIADI TOKYO 2020 IN ...VIDEO - Tokyo 2020, Highlights finale nuoto sincronizzato: Cerruti-Ferro chiudono seste. Oro alla Russia, sul podio anche Cina e Ucraina.Il video con gli highlights della partita tra Italia e Serbia, valida per i quarti di finale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli Azzurri di Sandro Campagna incappano in ...