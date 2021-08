Halo | il Warthog alla premiere del film Free Guy ruba la scena

(Di mercoledì 4 agosto 2021)ha portato unnella vita realeprima mondiale diGuy e alcuni membri del cast hanno posato con esso come viste nelle foto condivise dall'account Twitter ufficiale del gioco. Il famoso streamer Ninja e l'attore di Deadpool Ryan Reynolds posano in queste foto con il, l'iconico veicolo. L'ultimodi Reynolds,Guy, uscirà tra solo una settimana il 13 agosto. È unincentrato su un NPC di un videogioco che diventa consapevole di sé in un'ambientazione simile a GTA 5 in cui i giocatori scatenano ...

Advertising

Eurogamer_it : Il Warthog di #Halo ruba la scena alla premiere del film #FreeGuy. - GameXperienceIT : Il Warthog di Halo ruba lo spettacolo alla premiere di Free Guy - Asgard_Hydra : E' Halo mania: il Warthog alla premiere di Free Guy, Master Chief navigatore per Waze -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Warthog

... grazie alla partnership, anche un mezzo tattico di terra come il. O ancora il capo dei ... Come impostaresu Waze E se ci sono buone possibilità cheInfinite, il tanto atteso nuovo ...... direttamente sull'app, i Mood e le auto legati all'universo. Sarà possibile decidere di unirsi all'eroe spartano Master Chief a bordo del, o guidare al fianco del capo guerriero alieno ...Halo ha portato un Warthog nella vita reale alla prima mondiale di Free Guy e alcuni membri del cast hanno posato con esso come viste nelle foto condivise dall'account Twitter ufficiale del gioco. Il ...Non è nuova Waze ad iniziative simpatiche come questa, che in questi giorni porta l’amata serie Halo porta all’interno dell’esperienza di navigazione.