Ha partecipato ad Amici nel 2010, non era mai accaduto prima d’ora: com’è la sua vita dopo 11 anni (Di mercoledì 4 agosto 2021) È stato uno dei concorrenti di Amici nel 2010, come dimenticarlo? Sono trascorsi 11 anni dal suo debutto, eccolo oggi. Da quanti anni va in onda ‘Amici’? Decisamente da tantissimo tempo, è vero. Trasmesso per la prima volta in assoluto nel lontano 2001, il talent di Maria De Filippi ha offerto la possibilità a centinaia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 agosto 2021) È stato uno dei concorrenti dinel, come dimenticarlo? Sono trascorsi 11dal suo debutto, eccolo oggi. Da quantiva in onda ‘’? Decisamente da tantissimo tempo, è vero. Trasmesso per lavolta in assoluto nel lontano 2001, il talent di Maria De Filippi ha offerto la possibilità a centinaia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

missingSanremo : @chiocciola82 @Diegociorra @cmqpiena Io ho partecipato all'organizzazione di un ted pseudo universitario e gli spea… - MillevoglieF : 'Pizza Sex' MILLE ?? VOGLIE su - Original_LF : @Franc_Carbone94 @Sallyvan13 @LupenPalermo @cacciamosche @GiorgiaMeloni @iltruffone Direi di si considerata la dist… - G_mastrovito : RT @lucianoghelfi: Nella mia bolla Twitter il #Mattarella bis è l’ipotesi più accreditata per il #Quirinale, segue #Cartabia. Non è un #so… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Nella mia bolla Twitter il #Mattarella bis è l’ipotesi più accreditata per il #Quirinale, segue #Cartabia. Non è un #so… -