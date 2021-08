Guai seri per Cuomo, l’idolo di NY (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come finisce una carriera politica? Come si trasforma l’uomo che un anno fa era considerato una specie di supereroe anti Covid, in un paria che è meglio far finta di non aver mai nè visto nè conosciuto? Per saperlo, forse, vale la pena dare un’occhiata a quel che sta succedendo in queste ore ad Andrew Cuomo, governatore democratico dello stato di New York, passato dalle ovazioni per come aveva gestito, quasi da solo, la crisi Covid del 2020, alle accuse di molestie sessuali. Le voci circolavano da tempo, ma ieri hanno assunto una concretezza e una gravità nuove: il procuratore generale di New York (Letitia James, che pure di Cuomo è compagna di partito) ha ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come finisce una carriera politica? Come si trasforma l’uomo che un anno fa era considerato una specie di supereroe anti Covid, in un paria che è meglio far finta di non aver mai nè visto nè conosciuto? Per saperlo, forse, vale la pena dare un’occhiata a quel che sta succedendo in queste ore ad Andrew, governatore democratico dello stato di New York, passato dalle ovazioni per come aveva gestito, quasi da solo, la crisi Covid del 2020, alle accuse di molestie sessuali. Le voci circolavano da tempo, ma ieri hanno assunto una concretezza e una gravità nuove: il procuratore generale di New York (Letitia James, che pure diè compagna di partito) ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Guai seri Insegue il ladro con pistola in pugno, semina il panico per strada e nel centro commerciale: nei guai Protagonista un 74enne leccese che, da vittima di furto, per farsi giustizia da solo alla fine si è messo in seri guai. Link Sponsorizzato Tutto ha avuto inizio da una sfilza di chiamate e ...

Sex Education diventa un libro, anzi due! 'Il fratello di Maeve è in guai seri. Ha un disperato bisogno del suo aiuto, su cui è convinto di poter contare in ogni frangente. Gli amici Aimee, Otis ed Eric, sempre al fianco di Maeve non le ...

Tentata estorsione, guai seri per tre giovani mottolesi Vivi Web TV Coach Da Prato e la nuova Pielle: «Bella squadra, ma l'obiettivo resta centrare la salvezza» LIVORNO. E' un Andrea Da Prato double face quello che risponde al telefono mentre la prima domenica d'agosto se ne sta lentamente per finire.Da una parte c'è la soddisfazione per come è stata costruit ...

Immunità non garantita. Attenti, ora nascono i “no-vax di ritorno” Se scricchiola pure questo siero, i no-vax di ritorno saranno molto più numerosi dei primi non-vax. Concordo col direttore de “Il Tempo”, Franco Bechis: solo Big Pharma conosce i dati veri, circa la p ...

