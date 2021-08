Gregorio Paltrinieri è infinito: medaglia di bronzo alle Olimpiadi nella 10 km di nuoto in acque libere. “La ricompensa dopo l’inferno” (Di giovedì 5 agosto 2021) Una nuova impresa di Gregorio Paltrinieri: il nuotatore azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella 10 km di nuoto in acque libere. Il 26enne carpigiano diventa così il terzo atleta al mondo a vincere medaglie olimpiche in vasca e in acque libere dopo Oussama Mellouli nel 2012 e Florian Wellbrock, che ci è riuscito proprio oggi. Il tedesco ha infatti conquistato l’oro, nuotando in 1:48:33.7. Argento all’ungherese Kristof Rasovszky contro il quale Paltrinieri ha lottato fino agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Una nuova impresa di: il nuotatore azzurro ha conquistato ladi10 km diin. Il 26enne carpigiano diventa così il terzo atleta al mondo a vincere medaglie olimpiche in vasca e inOussama Mellouli nel 2012 e Florian Wellbrock, che ci è riuscito proprio oggi. Il tedesco ha infatti conquistato l’oro, nuotando in 1:48:33.7. Argento all’ungherese Kristof Rasovszky contro il qualeha lottato fino agli ...

