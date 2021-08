Green Pass, sempre più vicino l’obbligo per gli insegnanti e per i trasporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) La scuola è il pensiero principale per il governo. Per Mario Draghi il rientro in sicurezza dei ragazzi in classe è la priorità. Vale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, fino all’Università. Per questo sembra essere sempre più vicino l’obbligo di Green Pass per gli insegnanti e per il personale scolastico. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) La scuola è il pensiero principale per il governo. Per Mario Draghi il rientro in sicurezza dei ragazzi in classe è la priorità. Vale per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, fino all’Università. Per questo sembra essere sempre più vicino l’obbligo di Green Pass per gli insegnanti e per il personale scolastico.

