Green pass, rilascio anche per italiani residenti e vaccinati all’estero (Di mercoledì 4 agosto 2021) anche gli italiani residenti e vaccinati o guariti all’estero potranno richiedere il Green pass obbligatorio dal 6 agosto. E’ quanto si legge in una circolare del Ministero della salute sulle modalità per il rilascio della certificazione verde Covid-19, indispensabile per l’accesso ad una serie di servizi ed esercizi commerciali, come i ristoranti al chiuso. “I cittadini italiani anche residenti all’estero e loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021)glio guaritipotranno richiedere ilobbligatorio dal 6 agosto. E’ quanto si legge in una circolare del Ministero della salute sulle modalità per ildella certificazione verde Covid-19, indispensabile per l’accesso ad una serie di servizi ed esercizi commerciali, come i ristoranti al chiuso. “I cittadinie loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al ...

