Green Pass per il personale scolastico, Dad in caso di pochi vaccini e misure sui trasporti: le ipotesi sul tavolo del Consiglio dei ministri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuove misure per la scuola e i trasporti mentre, almeno per ora, non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l’ipotesi di Green Pass per alcune categorie di lavoratori. Sono questi alcuni dei punti che verranno discussi giovedì in Consiglio dei ministri, tra i quali rientra anche l’ipotesi dell’obbligo del Green Pass per il personale scolastico, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti e personale è già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuoveper la scuola e imentre, almeno per ora, non si discuteranno le norme sul certificato nei luoghi di lavoro e resta un rebus l’diper alcune categorie di lavoratori. Sono questi alcuni dei punti che verranno discussi giovedì indei, tra i quali rientra anche l’dell’obbligo delper il, anche considerando che l’incidenza di vaccinati tra insegnanti eè già ...

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - UffPost : RT @IlPrimatoN: Pioggia di emendamenti della Lega: 916. Ma ora anche Pd e M5S vorrebbero modifiche al certificato verde.. - sciantokescia : @Cambiacasacca Nessuno si domanda perché pur non essendo il vaccino obbligatorio, se non hai il green pass (che si… -