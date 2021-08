Green pass per docenti e Ata e piano di ritorno a scuola, il 5 agosto l’ora della verità: il Governo scoprirà le carte (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quella di domani, 5 agosto, potrebbe essere una giornata molto importante in prospettiva riapertura scuole di settembre: è infatti prevista la cabina di regia e poi il Consiglio dei ministri in cui si stabilirà se effettivamente a settembre docenti e Ata potranno accedere a scuola solo con certificazione Green pass. A tenere banco però ci sarà anche il piano di rientro a scuola che il Ministro Bianchi presenterà alle Regioni, previsto sempre domani 5 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quella di domani, 5, potrebbe essere una giornata molto importante in prospettiva riapertura scuole di settembre: è infatti prevista la cabina di regia e poi il Consiglio dei ministri in cui si stabilirà se effettivamente a settembree Ata potranno accedere asolo con certificazione. A tenere banco però ci sarà anche ildi rientro ache il Ministro Bianchi presenterà alle Regioni, previsto sempre domani 5. L'articolo .

