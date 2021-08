Green pass obbligatorio: ecco cosa ha deciso il Governo e quando scatta il provvedimento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi è l’ultimo giorno di incertezza sul Green pass, domani il Governo dovrebbe riunirsi per decidere quando e dove renderlo obbligatorio, nello specifico Mario Draghi tratterà l’argomento scuola e trasporti assieme ai Ministri. Prossime decisioni Al momento sembrerebbe una linea soft quella del nostro Presidente, che non prevede nessun obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico come invece vorrebbe Forza Italia; né un eventuale rinvio a settembre come chiederebbe la Lega. La decisione va presa subito. L’ultimo decreto aveva lasciato margine ad alcuni ambiti, appunto i trasporti, ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi è l’ultimo giorno di incertezza sul, domani ildovrebbe riunirsi per decideree dove renderlo, nello specifico Mario Draghi tratterà l’argomento scuola e trasporti assieme ai Ministri. Prossime decisioni Al momento sembrerebbe una linea soft quella del nostro Presidente, che non prevede nessun obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico come invece vorrebbe Forza Italia; né un eventuale rinvio a settembre come chiederebbe la Lega. La decisione va presa subito. L’ultimo decreto aveva lasciato margine ad alcuni ambiti, appunto i trasporti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass Italia, obbligo da venerdì 6 agosto: le regole Da venerdì 6 agosto il green pass sarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Green pass, ...

Brusaferro: ecco chi dovrà fare la terza dose. Anche i vaccinati possono finire in quarantena Green pass in azienda? La Viola lo dice forte e chiaro: "È obbligo vaccinale", gelo a In Onda Sulla terza dose di vaccino anti Covid il capo dell'Iss commenta che 'le vaccinazioni sono iniziate a ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Da venerdì 6 agosto Green Pass obbligatorio Il Green pass resta un documento facoltativo fino ai 12 anni e non è obbligatorio per accedere ai luoghi al chiuso. Per gli spostamenti internazionali le regole variano a seconda del Paese. I bambini ...

Obbligo di green pass per accedere alla Piscina Bianchi “Green Pass” per accedere alla Piscina “Bruno Bianchi” dal 6 agosto 2021 In base al Decreto legge del 22 luglio 2021 n. 105, articolo 3, si comunica che dal 6 agosto 2021 sarà possibile accedere al ...

