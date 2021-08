Green Pass: novità in arrivo con il nuovo decreto su scuola e trasporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) scuola e trasporti. Sono i temi attorno a cui si svilupperanno i prossimi provvedimenti relativi al Green Pass. La certificazione dovrebbe quindi essere estesa, in maniera tale da innalzare il livello di protezione per quei contesti dove la situazione epidemiologica può, in qualche modo, diventare a rischio. Giorno dopo giorno inizia, però, a farsi più chiaro l'orientamento del governo rispetto al proprio modus operandi. Green Pass: cosa cambia dal 6 agosto Innanzi tutto, in quella che rischia di essere una giungla di norme, bisogna fare chiarezza. L'estensione del Green ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 4 agosto 2021). Sono i temi attorno a cui si svilupperanno i prossimi provvedimenti relativi al. La certificazione dovrebbe quindi essere estesa, in maniera tale da innalzare il livello di protezione per quei contesti dove la situazione epidemiologica può, in qualche modo, diventare a rischio. Giorno dopo giorno inizia, però, a farsi più chiaro l'orientamento del governo rispetto al proprio modus operandi.: cosa cambia dal 6 agosto Innanzi tutto, in quella che rischia di essere una giungla di norme, bisogna fare chiarezza. L'estensione del...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass Italia, obbligo da venerdì 6 agosto: le regole Da venerdì 6 agosto il green pass sarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Green pass, ...

Brusaferro: ecco chi dovrà fare la terza dose. Anche i vaccinati possono finire in quarantena Green pass in azienda? La Viola lo dice forte e chiaro: "È obbligo vaccinale", gelo a In Onda Sulla terza dose di vaccino anti Covid il capo dell'Iss commenta che 'le vaccinazioni sono iniziate a ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Da venerdì 6 agosto Green Pass obbligatorio Da venerdì sarà obbligatorio esibire il certificato verde per spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso. Sarà obbligatorio anche in zona bianca e dovrà essere esibit ...

Laforgia: "Salvini si oppone al green pass in modo strumentale" La variante Delta sta facendo salire i contagi e di conseguenza anche il tasso d'ospedalizzazione. La mancanza di coerenza della destra e la propaganda netta contro il green pass hanno creato una scis ...

