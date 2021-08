Green pass, nel decreto stretta su scuola e trasporti: dal 6 agosto scattano le nuove regole per bar e ristoranti (Di mercoledì 4 agosto 2021) È previsto per la serata di martedì l’arrivo del nuovo decreto con le regole per il Green pass, che verrà probabilmente esteso anche a scuola e trasporti. Mentre il governo Draghi cerca di far quadrare i conti per garantire un autunno in sicurezza, c’è la prima alzata di scudi della Lega, contraria all’ampliamento dell’uso del Green pass. Intanto, il 6 agosto entreranno in vigore le nuove regole per accedere ad alcune attività, tra cui la consumazione al chiuso per bar e ristoranti. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) È previsto per la serata di martedì l’arrivo del nuovocon leper il, che verrà probabilmente esteso anche a. Mentre il governo Draghi cerca di far quadrare i conti per garantire un autunno in sicurezza, c’è la prima alzata di scudi della Lega, contraria all’ampliamento dell’uso del. Intanto, il 6entreranno in vigore leper accedere ad alcune attività, tra cui la consumazione al chiuso per bar e. ...

