Green Pass Italia, regole da 6 agosto: “Pensare a autocertificazione” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto, con regole anche per ristoranti al chiuso e ai tavoli interni dei bar. E in vista della novità, c’e’ chi rilancia l’idea dell’autocertificazione, evidenziando che bar e ristoranti non possono farsi carico di tutto il sistema di controllo. “A partire dal 6 agosto, i gestori di bar e ristoranti faranno quanto possibile per favorire il controllo del Green Pass di chi vorrà accedere agli spazi al chiuso, ma serve la possibilità di utilizzare l’autocertificazione per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)obbligatorio indal 6, conanche per ristoranti al chiuso e ai tavoli interni dei bar. E in vista della novità, c’e’ chi rilancia l’idea dell’, evidenziando che bar e ristoranti non possono farsi carico di tutto il sistema di controllo. “A partire dal 6, i gestori di bar e ristoranti faranno quanto possibile per favorire il controllo deldi chi vorrà accedere agli spazi al chiuso, ma serve la possibilità di utilizzare l’per ...

Green pass come funziona, dai vaccini alla quarantena: così (adesso) si può viaggiare E anche al ritorno a casa sarà richiesto di esibire il green pass o un referto di un tampone che attesti, quanto meno, la negatività al . In Europa, ogni paese ha le proprie regole da seguire,... Il ...

Vaccini, effetto «green pass» tra i giovani: +15% di dosi in una settimana Il Sole 24 ORE Notte della Taranta: il trentennale dei Sud Sound System con Antonio Castrignanò Alle 21:00 la grande voce di Teresa De Sio porta in Salento il suo nuovo disco Puro Desiderio. Un album che segna il passaggio in una nuova era della sua creatività. Un disco e un concerto che scava, ...

Green Pass: guida alle nuove regole dal 6 agosto Obbligo Green Pass: quando e come si applica, procedure di rilascio e controllo, consigli per evitare problemi, opinione di consumatori e imprese.

