Green Pass Italia, regole da 6 agosto: "Pensare a autocertificazione" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green Pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto, con regole anche per ristoranti al chiuso e ai tavoli interni dei bar. E in vista della novità, c'e' chi rilancia l'idea dell'autocertificazione, evidenziando che bar e ristoranti non possono farsi carico di tutto il sistema di controllo. "A partire dal 6 agosto, i gestori di bar e ristoranti faranno quanto possibile per favorire il controllo del Green Pass di chi vorrà accedere agli spazi al chiuso, ma serve la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per ...

