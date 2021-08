Green pass Italia, obbligo da venerdì 6 agosto: le regole (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Green pass, come ottenerlo? Per averlo, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dailsarà obbligatorio ine sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti., come ottenerlo? Per averlo, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass, domani cabina di regia e CdM: si fa spazio l'obbligo per il personale scolastico Sono attesi per domani la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri che dovrebbero decidere in merito ad una prima estensione dell'obbligo del Green Pass per scuola e trasporti . Secondo le ipotesi che circolano nelle ultime ore all'interno di alcune forze di maggioranza potrebbe arrivare addirittura già domani il via libera del governo per ...

L'Italia di Draghi, un'Italia che vince Il nostro green pass italiano è stato lanciato ancor prima del termine previsto a livello europeo. E anche il certificato vaccinale di chi proviene dal Regno Unito, dopo un'iniziale empasse, viene ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Green Pass, i dubbi dei ristoratori: "Da venerdì diventiamo operatori sanitari" "Da venerdì faremo anche gli operatori sanitari oltre che i ristoratori", commenta amareggiato in diretta su Primocanale. "Ritengo che sia una decisione scellerata e anticostituzionale questa che port ...

Arriva il green pass: a cosa serve e soprattutto come ottenerlo Da venerdì sarà obbligatorio e bisogna portarlo con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti.

