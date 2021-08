Green pass Italia, obbligo da 6 agosto: cambia prezzo tamponi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio in Italia per ristoranti al chiuso, palestre e altre attività e servizi. Chi non è vaccinato o non ha avuto il Covid, per ottenere la certificazione verde deve fare un tampone molecolare o antigenico rapido. Subito dopo il Cdm del 22 luglio, in cui sono state stabilite le nuove misure anti-covid, con una nota Palazzo Chigi ha fatto sapere che i prezzi dei test ‘stana’ Covid sarebbero stati ridotti almeno fino al 30 settembre. “Oggi valuteremo il protocollo, come Conferenza delle Regioni, datoci dal generale Figliuolo, ma credo che rispetto ai 20-30 euro potremmo arrivare circa a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dal 6ilsarà obbligatorio inper ristoranti al chiuso, palestre e altre attività e servizi. Chi non è vaccinato o non ha avuto il Covid, per ottenere la certificazione verde deve fare un tampone molecolare o antigenico rapido. Subito dopo il Cdm del 22 luglio, in cui sono state stabilite le nuove misure anti-covid, con una nota Palazzo Chigi ha fatto sapere che i prezzi dei test ‘stana’ Covid sarebbero stati ridotti almeno fino al 30 settembre. “Oggi valuteremo il protocollo, come Conferenza delle Regioni, datoci dal generale Figliuolo, ma credo che rispetto ai 20-30 euro potremmo arrivare circa a ...

