Green pass Italia obbligatorio, regole 6 agosto: prima dose e tampone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green pass obbligatorio da domani 6 agosto in Italia, con nuove regole legate al certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo ad un tampone. Oggi, intanto, giornata chiave con ‘cabina di regia’ con il premier Mario Draghi alle 11.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, convocato il Consiglio del ministri. Il Green pass da domani sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)da domani 6in, con nuovelegate al certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (o mono), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo ad un. Oggi, intanto, giornata chiave con ‘cabina di regia’ con il premier Mario Draghi alle 11.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, convocato il Consiglio del ministri. Ilda domani sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Editoriali: Gli schiavi della "libertà" da vaccino - Tommaso Scandroglio Il pizzo da pagare allo Stato per continuare ad essere liberi è il Green pass e quindi il vaccino. Il cittadino ideale diviene allora lo schiavo della libertà. La coazione come strumento per promettere la libertà è stato strumento di molte ideologie, dal nazismo al ...

Juventus, tornano i tifosi per l'amichevole con l'Atalanta: metà posti disponibili Per accedere all'evento sarà ovviamente necessario essere in possesso del Green Pass. Il comunicato "La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l'Allianz Stadium riaprirà ufficialmente ...

Decreto green pass: obbligatorio per ristoranti, piscine e stadi. Le regole dal 6 agosto Corriere della Sera Green pass da domani A riposo sotto gli ombrelloni gli italiani avranno ancora 24 ore per assistere allo spettacolo delle polemiche sull’entrata in vigore dell’obbligatorietà, dalla mezzanotte di ...

Obbligo Green Pass: troppi punti da chiarire. Tamponi a 6/7 euro per i giovani In arrivo il nuovo Decreto che dovrebbe sancire le nuove mosse studiate per fronteggiare questa ondata di variante Delta divenuta oramai predominante nel nostro Paese […] ...

