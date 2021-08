Green pass Italia obbligatorio, regole 6 agosto: prima dose e tampone (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio da domani 6 agosto in Italia, con nuove regole legate al certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo ad un tampone. Oggi, intanto, giornata chiave con ‘cabina di regia’ con il premier Mario Draghi alle 11.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, convocato il Consiglio del ministri. Il Green pass da domani sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)da domani 6in, con nuovelegate al certificato verde rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (o mono), chi è guarito dal covid o chi è risultato negativo ad un. Oggi, intanto, giornata chiave con ‘cabina di regia’ con il premier Mario Draghi alle 11.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, convocato il Consiglio del ministri. Ilda domani sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma ...

