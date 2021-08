Green Pass Italia, la richiesta: “Obbligatorio anche alla Camera” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green Pass anche per entrare in aula alla Camera. E’ la richiesta che arriva in vista del 6 agosto, quando il Green Pass – con nuove regole – diventerà Obbligatorio per accedere a servizi e attività commerciali, come i ristoranti al chiuso. E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida a sollevare la questione in Aula alla Camera durante la discussione generale sul decreto Pa. “Noi siamo fermamente contrari a questo modello di Green Pass ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)per entrare in aula. E’ lache arriva in vista del 6 agosto, quando il– con nuove regole – diventeràper accedere a servizi e attività commerciali, come i ristoranti al chiuso. E’ il capogruppo di Fratelli d’Francesco Lollobrigida a sollevare la questione in Auladurante la discussione generale sul decreto Pa. “Noi siamo fermamente contrari a questo modello dima ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - Politic01774202 : RT @italiarialzat: @Pietro_Otto @borghi_claudio Non dimentichiamo che la Lega ha dato il suo Si al Green pass al parlamento europeo !! Che… - Fabiusfax : RT @borghi_claudio: Non posso farcela a continuare a sentire questa CRETINATA dell'analogia green pass come la patente -