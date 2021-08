Green Pass Italia, Crisanti: “Su autobus meglio mascherina Ffp2” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Green Pass per salire sull’autobus e in metropolitana? Basterebbe l’obbligo di mascherina Ffp2. Con la variante delta possiamo scordarci l’immunità di gregge”. Sono le parole del professor Andrea Crisanti a L’aria che tira – Estate, in vista dell’arrivo del Green Pass che dal 6 agosto sarà obbligatorio in Italia per accedere ad attività commerciali -come ristoranti al chiuso- e servizi. In base alle regole, per il momento il Green Pass non riguarda il trasporto pubblico. “Gli unici sistemi covid free ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “per salire sull’e in metropolitana? Basterebbe l’obbligo di. Con la variante delta possiamo scordarci l’immunità di gregge”. Sono le parole del professor Andreaa L’aria che tira – Estate, in vista dell’arrivo delche dal 6 agosto sarà obbligatorio inper accedere ad attività commerciali -come ristoranti al chiuso- e servizi. In base alle regole, per il momento ilnon riguarda il trasporto pubblico. “Gli unici sistemi covid free ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - CarloCalenda : Sarà la dittatura sanitaria che prelude a quella sociale, morale e politica, ma qui a Vienna non ti servono neanche… - Lacernman : @Sara04400782 Sara, il Green Pass e' un idea farlocca ideata, probabilmente, da un sinistro, perche' non puo' funzi… - thewaterflea : RT @DiPint3: Attendiamo che il green pass sia palese, dopo di che decideremo come comportarsi. Denunce e ricorsi saranno inevitabili. Vogli… -