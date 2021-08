Green Pass Italia, Crisanti: "Su autobus meglio mascherina Ffp2" (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Green Pass per salire sull'autobus e in metropolitana? Basterebbe l'obbligo di mascherina Ffp2. Con la variante delta possiamo scordarci l'immunità di gregge". Sono le parole del professor Andrea ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) "per salire sull'e in metropolitana? Basterebbe l'obbligo di. Con la variante delta possiamo scordarci l'immunità di gregge". Sono le parole del professor Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass: quali sono i test validi (e quelli non validi)? A poco più di 24 ore dall'introduzione del Green Pass obbligatorio in tutta Italia (da venerdì 6 agosto ), facciamo chiarezza mettendo nero su bianco quali sono i test validi (e quelli non validi) per ottenere il Certificato Verde . Il ...

Le Pro Loco chiedono chiarezza a Draghi sul green pass: 'A rischio migliaia di eventi' ROMA - 'Un'audizione urgente e un intervento emendativo per superare discrasie e difficolta interpretative emerse nella lettura del provvedimento governativo sul green pass '. Sono i punti al centro della missiva inviata dal presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco Aps, Antonino La Spina , al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi , al ...

Vaccini, effetto «green pass» tra i giovani: +15% di dosi in una settimana Il Sole 24 ORE Doppio vaccino per Zenga: 'Così posso venire in Italia' Doppio vaccino contro il Covid per Walter Zenga. "C'è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer - ha scritto ...

No-vax choc: crack ed eroina molto più sicuri del vaccino contro il Covid Una maglietta che ha fatto indignare molti e la cui foto è diventata virale nelle chat no-vax. Durante una delle manifestazioni degli ultimi ...

