Green Pass e piano scuola. Il governo chiamato a decidere: domani cabina di regia e Consiglio dei ministri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rush finale per le norme sul Green Pass e il piano scuola . domani sono in programma alle 11.30 la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure sul... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rush finale per le norme sule ilsono in programma alle 11.30 ladidel premier Mario Draghi con ie gli esperti in vista delle nuove misure sul...

