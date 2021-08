Green Pass e nuovi obblighi: quando esporlo e sopratutto a quale autorità o per quale controllo. Ecco la nostra guida essenziale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 6 agosto è alle porte, e porta con sé la novità dell’estate 2021: l’obbligatorietà del Green Pass, da esibire genericamente in luoghi chiusi come ristoranti, palestre e piscine, ed in tutti i posti (anche all’aperto) dove si può presumibilmente creare dell’assembramento di persone. Green Pass (Adobe Stock)Domande sullo svolgimento delle nuove regole ne sono sorte tante, polemiche anche di più. Soprattutto sui social, la diatriba tra pro-vax e no-vax, è esplosa a livelli inimmaginabili. E forse quello che ha realmente causato tanta polemica è la confusione rispetto a come e dove esporre questo Green ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 6 agosto è alle porte, e porta con sé la novità dell’estate 2021: l’obbligatorietà del, da esibire genericamente in luoghi chiusi come ristoranti, palestre e piscine, ed in tutti i posti (anche all’aperto) dove si può presumibilmente creare dell’assembramento di persone.(Adobe Stock)Domande sullo svolgimento delle nuove regole ne sono sorte tante, polemiche anche di più. Soprattutto sui social, la diatriba tra pro-vax e no-vax, è esplosa a livelli inimmaginabili. E forse quello che ha realmente causato tanta polemica è la confusione rispetto a come e dove esporre questo...

