Green Pass, domani cabina di regia e CdM: si fa spazio l’obbligo per il personale scolastico (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Sono attesi per domani la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri che dovrebbero decidere in merito ad una prima estensione dell’obbligo del Green Pass per scuola e trasporti. Secondo le ipotesi che circolano nelle ultime ore all’interno di alcune forze di maggioranza potrebbe arrivare addirittura già domani il via libera del governo per l’obbligo del certificato verde per il personale scolastico. Non saranno discusse per il momento invece le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. In particolare, per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Sono attesi perladie il Consiglio dei Ministri che dovrebbero decidere in merito ad una prima estensione deldelper scuola e trasporti. Secondo le ipotesi che circolano nelle ultime ore all’interno di alcune forze di maggioranza potrebbe arrivare addirittura giàil via libera del governo perdel certificato verde per il. Non saranno discusse per il momento invece le norme sul certificato nei luoghi di lavoro. In particolare, per ...

