Green pass, da venerdì in Italia diventa obbligatorio: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ieri abbiamo visto cosa ne pensano commercianti e clienti del Green pass e, sopratutto, chi e in che modo ne appurerà veridicità attraverso una specifica App. Visto che ormai il 6 agosto – quando scatterà l’obbligatorietà dell’uso per diversi luoghi ed attività (bar o ristoranti, palestre, piscine, musei, concerti, ecc.), oggi ne riassumiamo le regole, sia sul come ottenerlo, che come e dove usarlo. Green pass: come e cosa fare per entrarne in possesso Sono diverse le condizioni che concorrono all’ottenimento del certificato verde: essersi vaccinato; risultare negativi al test molecolare (o antigenico ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ieri abbiamo visto cosa ne pensano commercianti e clienti dele, sopra, chi e in che modo ne appurerà veridicità attraverso una specifica App. Visto che ormai il 6 agosto – quando scatterà l’obbligatorietà dell’uso per diversi luoghi ed attività (bar o ristoranti, palestre, piscine, musei, concerti, ecc.), oggi ne riassumiamo le regole, sia sul come ottenerlo, che come e dove usarlo.: come e cosa fare per entrarne in possesso Sono diverse le condizioni che concorrono all’ottenimento del certificato verde: essersi vaccinato; risultare negativi al test molecolare (o antigenico ...

