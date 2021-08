Green pass anche per trasporti e scuola. Lettera di Figliuolo alle Regioni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da domani, venerdì 6 agosto, per mangiare al ristorante bisognerà avere il Green pass valido. Da mostrare ad ogni richiesta. Così come per andare a teatro, al cinema, in palestra., Ma a 24 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde, il governo amplia la platea delle attività e dei servizi in cui sarà obbligatorio: includendo trasporti a lunga percorrenza e scuola L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da domani, venerdì 6 agosto, per mangiare al ristorante bisognerà avere ilvalido. Da mostrare ad ogni richiesta. Così come per andare a teatro, al cinema, in palestra., Ma a 24 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde, il governo amplia la platea delle attività e dei servizi in cui sarà obbligatorio: includendoa lunga percorrenza eL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass obbligatorio alla Camera: ma non per tutto Anche alla Camera dei Deputati sarà necessario il green pass , ma non per tutto. I deputati senza green pass avranno tuttavia delle restrizioni. A stabilirlo è stato il Collegio dei Questori, ma pur con i limiti che le nuove leggi impongono, non ...

Tamponi a 10 euro e sconti per i ragazzi. Green pass: è scontro sui prof Quello che dovrebbe contenere da settembre l'obbligo del Green pass per il personale di scuola e università e per salire su navi, aerei, treni a lunga percorrenza. Prevista anche una sforbiciata al ...

Green pass: chi è esente in Italia. Età bambini e caos non vaccinabili QUOTIDIANO NAZIONALE Green pass anche per trasporti e scuola. Lettera di Figliuolo alle Regioni Da domani, venerdì 6 agosto, per mangiare al ristorante bisognerà avere il green pass valido. Da mostrare ad ogni richiesta. Così come per andare a teatro, al cinema, in palestra., Ma a 24 ore dall'e ...

Green Pass, scatta l’obbligo dal 6 agosto: come funziona e chi controlla, tutte le regole Partiamo da chi ha diritto alla certificazione verde: chi ha fatto da almeno 15 giorni anche una sola dose di vaccino, chi ha un certificato di guarigione dal Covid non più vecchio di 6 mesi, chi poss ...

