Green pass anche per gli italiani che si sono vaccinati o ammalati all'estero: ecco come ottenerlo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il ministero della Salute ha emesso la circolare con le modalità per ottenere il riconoscimento delle certificazioni ottenute in altri Paesi da chi ha contratto il Covid o è stato immunizzato con i sieri riconosciuti in Europa. Possibile anche il riconoscimento della prima dose

