“Grazie grande guerriero” Angela, di ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, saluta il padre per l’ultima volta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Angela Carini, la pugile torna sconfitta dalle Olimpiadi, ma ad attenderla una sfida più grande: la perdita del tanto amato papà Peppe. Foto, video e lunghe dediche inondano il profilo della pugile azzurra e atleta delle Fiamme Oro, Angela Carini. La ragazza, classe ’98 è appena tornata da Tokyo, dove ha partecipato per la prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 4 agosto 2021)Carini, la pugile torna sconfitta, ma ad attenderla una sfida più: la perdita del tanto amato papà Peppe. Foto, video e lunghe dediche inondano il profilo della pugile azzurra e atleta delle Fiamme Oro,Carini. La ragazza, classe ’98 è appena tornata da, dove ha partecipato per la prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

