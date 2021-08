Google Pixel 6 e 6 Pro | ecco i wallpaper ufficiali da scaricareHDblog it

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono 12, e sono progettati per mimetizzare il foro centrale nel display che ospita la fotocamera anteriore.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

In questo articolo potete scaricare gli sfondi ufficiali di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: ecco le immagini e il link al download in Quad HD.Come potete vedere dalla galleria di anteprima (attenzione, sono immagini compresse e a risoluzione ridotta, usate il link subito dopo), sono tutti progettati per occultare il foro nel display che osp ...