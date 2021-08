Gli Usa cambiano strategia in Asia: ecco la nuova dottrina Biden (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il primo viaggio del segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin – accompagnato dal Segretario di Stato Antony Blinken – in Giappone e Corea del Sud, la massima carica del Pentagono è tornata nell’Indopacifico per rinsaldare i legami coi partner degli Stati Uniti invocando quello che ha definito “un nuovo ordine regionale”. Questo secondo tour InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il primo viaggio del segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin – accompagnato dal Segretario di Stato Antony Blinken – in Giappone e Corea del Sud, la massima carica del Pentagono è tornata nell’Indopacifico per rinsaldare i legami coi partner degli Stati Uniti invocando quello che ha definito “un nuovo ordine regionale”. Questo secondo tour InsideOver.

