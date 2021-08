Gli insulti dei giornali di De Benedetti sono medaglie al valore: Giorgia Meloni ne vada fiera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulla testata c’è scritto Il Domani, ma è millantato credito. L’Altroieri risulterebbe più credibile. Di certo più coerente con la tendenza al torcicollo che il giornale diretto da Stefano Feltri ostenta ogni qualvolta il discorso cade sulla destra. Già, basta la parola per vedere risucchiate dal mostro della caverna le mirabilie dell’era digitale, che pure (giustamente) il quotidiano deBenedettiano non manca di celebrare. Prova ne sia il folle periodare usato per recensire il libro della Meloni “Io sono Giorgia“. Non che non siano ammesse le stroncature, ci mancherebbe. A patto, tuttavia, che poggino su qualcosa di reale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulla testata c’è scritto Il Domani, ma è millantato credito. L’Altroieri risulterebbe più credibile. Di certo più coerente con la tendenza al torcicollo che il giornale diretto da Stefano Feltri ostenta ogni qualvolta il discorso cade sulla destra. Già, basta la parola per vedere risucchiate dal mostro della caverna le mirabilie dell’era digitale, che pure (giustamente) il quotidiano deano non manca di celebrare. Prova ne sia il folle periodare usato per recensire il libro della“Io“. Non che non siano ammesse le stroncature, ci mancherebbe. A patto, tuttavia, che poggino su qualcosa di reale ...

