'Gli ex violenti sotto casa saranno subito arrestati'. Firmato Lucia Annibali, la deputata sfregiata con l'acido per vendetta nel 2013 (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA Si inaspriscono le misure per i mariti, ex o compagni violenti che violano i provvedimenti di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persone offesa. Per ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 4 agosto 2021) ANCONA Si inaspriscono le misure per i mariti, ex o compagniche violano i provvedimenti di allontanamento dae divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persone offesa. Per ...

ANCONA Si inaspriscono le misure per i mariti, ex o compagni violenti che violano i provvedimenti di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persone offesa. Per loro scatterà infatti l'arresto in flagranza. È quanto ...

La crescita preoccupante della destra xenofoba in Belgio Nei giorni della sua fuga, però, circa quarantamila persone gli avevano mostrato vicinanza e ... hanno causato violenti scontri con la polizia nel 2018 a Bruxelles, durante una manifestazione contro le ...

