Gkn, Orlando incontra i lavoratori: “Non ci sediamo al tavolo con chi dà 400 licenziamenti come fatto compiuto, è inaccettabile” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “I lavoratori mi hanno dato anche particolari sulla fase precedente alla comunicazione dei licenziamenti. Noi agiamo in modo compatto e unitario per contrastare un atteggiamento inaccettabile. Un tavolo nel quale ci si siede con la comunicazione di 400 e rotti licenziamenti come fatto compiuto, non è un tavolo e in quel tavolo non ci si siede”, così il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine dell’incontro con i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Imi hanno dato anche particolari sulla fase precedente alla comunicazione dei. Noi agiamo in modo compatto e unitario per contrastare un atteggiamento. Unnel quale ci si siede con la comunicazione di 400 e rotti, non è une in quelnon ci si siede”, così il ministro del Lavoro Andreaa margine dell’incontro con idella Gkn di Campi Bisenzio. L'articolo proviene da Il ...

