Gkn: lavoratori manifestano fuori prefettura Firenze (Di mercoledì 4 agosto 2021) I lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) hanno raggiunto alle 17 via Cavour a Firenze, dove ha sede la prefettura che sta ospitando il tavolo del Mise, e hanno dato vita a un presidio con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Idella Gkn di Campi Bisenzio () hanno raggiunto alle 17 via Cavour a, dove ha sede lache sta ospitando il tavolo del Mise, e hanno dato vita a un presidio con ...

Giuseppe Provenzano: 'Sulle crisi industriali Giorgetti ci metta la faccia' Vicesegretario Giuseppe Provenzano, mentre io e lei siamo al telefono ci sono i 422 lavoratori della Gkn appesi a una videoconferenza con l'azienda che è già scritta. Poche ore fa è toccato ai 152 dipendenti della Gianetti Ruote sentirsi ripetere che non torneranno a lavorare. È ...

