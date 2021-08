Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci sul 'caso Todaro': " Sono solo voltagabbana" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo lo scontro a colpi di post pubblicati sui profili social dei due contendenti, Raimondo Todaro e Milly Carlucci cedono il posto a Giovanni Ciacci che scende in campo per difendere l'ex ballerino siciliano di 'Ballando con le stelle' amico e compagno di danza nell'edizione del 2018, conosciuto proprio durante la trasmissione della Rai. La motivazione del ritiro di Raimondo Todaro dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci ha generato un grosso polverone: la conduttrice ha accusato senza mezzi termini il ballerino di aver accettato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo lo sa colpi di post pubblicati sui profili social dei due contendenti, Raimondocedono il posto ache scende in campo per difendere l'ex ballerino siciliano di 'Ballando con le stelle' amico e compagno di danza nell'edizione del 2018, conosciuto proprio durante la trasmissione della Rai. La motivazione del ritiro di Raimondodalla trasmissione condotta daha generato un grosso polverone: la conduttrice ha accusato senza mezzi termini il ballerino di aver accettato ...

