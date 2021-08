Gesesa-Sant’Agata | domani interruzione idrica per lavori di riparazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della. Comunichiamo che per un intervento disulla retenel Comune dide Goti, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 09:00 alle ore 11:00 diGiovedì 05 agosto 2021. Le zone interessate sono: parte di Via Pennino su strada Via Lottizzazione C2B. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde gratuito sia da cellullare che da telefono fisso 800 51 17 17. L'articolo proviene ...