Advertising

quattroruote : A #Genova, dove prima c’era il #PonteMorandi, ora c’è un nuovo viadotto: il #SanGiorgio. Abbiamo visitato la nuova… - BULDUKGOKMEN : RT @quattroruote: A #Genova, dove prima c’era il #PonteMorandi, ora c’è un nuovo viadotto: il #SanGiorgio. Abbiamo visitato la nuova infras… - DellAntic : Genova, la nuova vita di Klainguti: il locale amato da Verdi è stato venduto all’asta ai proprietari di Douce… - Luca_Zunino : RT @quattroruote: A #Genova, dove prima c’era il #PonteMorandi, ora c’è un nuovo viadotto: il #SanGiorgio. Abbiamo visitato la nuova infras… - Carmela_oltre : RT @quattroruote: A #Genova, dove prima c’era il #PonteMorandi, ora c’è un nuovo viadotto: il #SanGiorgio. Abbiamo visitato la nuova infras… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova nuova

LaVoceDiGenova.it

...Posted on 28 Giugno 2019 28 Giugno 2019 Author Redazione "Oggi è un giorno importante per, ... Margherita Ligure da oggi è attiva lapiastra ambulatorialeQuesto è lo spirito di Hangar che si inserisce appieno nellaprogettualità del Comune di: introdurre una visione dell'impresa culturale come attore economico a tutti gli effetti. L'...L’ultima sentenza del Tar, che ha parzialmente accolto un ricorso presentato da un comitato di residenti di Carignano, è un nuovo colpo di piccone al progetto del nuovo ospedale Galliera: dopo il band ...Sconti fiscali per 14 anni per Marghera e 18 comuni rodigini. Investimenti per 2,4 miliardi e 177 mila nuovi posti di lavoro ...